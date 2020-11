Naď: V 2.kole testovania má byť k dispozícii cca 3000 odberných miest

Bratislava 4. novembra (TASR) – Počas tohto víkendového plošného testovania na nový koronavírus by malo byť k dispozícii predbežne 2993 odberných tímov a približne 3000 odberných miest. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Deklaroval, že snahou organizátorov operácie je zachovať čo najviac odberných tímov, ktoré testovali počas predchádzajúceho víkendu. "Velitelia týchto tímov už kontaktujú členov a vyzerá to tak, že na 85 percent by mohli byť zachované pôvodné tímy," povedal Naď.



V súvislosti s apelom strešných organizácií samospráv, aby vláda a armáda, ako gestor celej akcie, nenechali na samosprávy niektoré úlohy, napríklad doobsadzovanie odberných tímov, ako tomu bolo v prvom kole, Naď uviedol, že regionálni velitelia momentálne kontaktujú primátorov a starostov. "V prvom rade chceme nastaviť pôvodné tímy, a potom dávame priestor samosprávam, aby obsadili ďalšie miesta, lebo na tom im záležalo v prvom kole, že oni najlepšie poznajú svoje prostredie. Takže najprv bude otázka na starostov a primátorov, či tam majú ľudí a ak nie, tak to budeme obsadzovať z našich databáz," povedal.



Podľa jeho slov sa v súčasnosti zabezpečujú aj ochranné pomôcky. “Sú potrebné najmä rukavice,“ dodal. Vyjadril sa aj v súvislosti s používaním certifikátov po prvom kole plošného testovania. Oznámil, že riešia i prípady falšovania. Ak niekto platný certifikát s negatívnym výsledkom stratí, má podľa neho dve možnosti, aby nestratil výhodu - buď absolvovať PCR test, alebo sa ísť otestovať v druhom kole plošného testovania.