J.Naď vyzval pendlerov, aby sa netestovali v prvej obci za hranicami

Bratislava 29. októbra (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyzval pendlerov, aby si zabezpečili PCR testy alebo, ak sa chcú zúčastniť na celoplošnom testovaní na Slovensku, aby nechodili do prvej obce za hranicami, pretože tam spôsobia kolaps. Zároveň upozornil, že PCR testy z tretích krajín sa na Slovensku neuznávajú.



Minister verí, že aj pendleri pochopia, že nemajú ísť do prvej dediny za hranicou, kde sa potom vytvoria dlhé rady. Vníma obavy okrajových obcí, napríklad starostu bratislavských Jaroviec Jozefa Uhlera. Rozumie, ak chce uprednostňovať ľudí, ktorí v obci bývajú. "Keď budeme vidieť, že sa niekde hromadia ľudia, budeme sa to snažiť riešiť aj v čase," uviedol v tejto súvislosti na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Uhler na sociálnej sieti upozornil tých, ktorí nebývajú v Jarovciach, že mestská časť má kapacity len na otestovanie vlastných obyvateľov. Majú si preto hľadať iné odberné miesta.



Ľudia, ktorí prichádzajú z EÚ a neplánujú ísť na plošné testovanie, sa budú môcť preukázať PCR testom, ale PCR testy z tretích krajín podľa ministra neuznávame. "Akceptujeme PCR testy počnúc dnešným dňom na ktorýkoľvek deň odteraz, aj v priebehu budúceho týždňa. Keď je niekto na území SR a urobí si PCR test v stredu, tak v pondelok a utorok na neho platí zákaz vychádzania. Ak sú to ľudia, ktorí prichádzajú z Európskej únie a majú PCR testy, ktoré prešli adekvátnou spoločnou legislatívou EÚ, tieto testy, uznávame. Keď prichádzajú z tretích krajín, je tam veľakrát potvrdené falšovanie, pozitívne aj negatívne, takže tieto testy uznávať nebudeme," priblížil minister.