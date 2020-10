J. Naď vyzval Slovensku lekársku komoru k zmene vedenia

Bratislava 29. októbra (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) odmietol vyjadrenia prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariana Kollára v súvislosti s ochorením COVID-19 a celoplošným testovaním. Vyzval komoru, aby si vymenila vedenie. Tvrdí, že Kollár doteraz nehlasoval proti plošnému testovaniu, ale loboval za súkromné firmy. Kollár Naďove tvrdenia odmietol a vyzval ho, aby ich dokázal. Lekárske odborové združenie na čele s Petrom Visolajským ministra vyzvalo, aby sa ospravedlnil za dehonestujúce výroky voči Kollárovi v súvislosti s rokom 2011. Visolajský upozornil ministra, že takýmto vystupovaním môže zmariť úspech plošného testovania. Politikov vyzval k zodpovednosti vo vyjadreniach, pretože situáciu si "vyžaduje upokojovanie a múdre slová, nie vyhrocovanie do konfliktov".



"Keď jeho lobing nevyšiel, zvolal tlačovú konferenciu a začal klamať, zavádzať a spochybňovať testovanie, proti ktorému dva dni predtým nebol. Už sa mu raz podarilo politicky vystupovať proti vláde Ivety Radičovej. Pamätáte si všetci, čo robil a na koho objednávku. Komu pomohla včerajšia tlačová konferencia, kde hovorili, že COVID-19 je chrípka?" poznamenal Naď na Kollárovu adresu a zdôraznil, že na ochorenie COVID-19 zomierajú ľudia v nemocniciach. Podotkol, že sa to deje aj kvôli ľudom ako Kollár, ktorí pozerajú na vlastné peňaženky a nie na stav v nemocniciach.



Kollár odmieta kritiku ministra obrany, že si robí v súvislosti s celoplošným testovaním "súkromný biznis". "Budem žiadať od neho, aby mi to dokázal," povedal vo štvrtok. Popiera, že by hlasoval za celoplošné testovanie, keďže sa podľa jeho slov o ňom nehlasovalo. Hovorí, že jeho snahou je chrániť ľudské zdroje.



Lekárske odborové združenie vyzvalo Naďa, aby sa ospravedlnil za výroky voči Kollárovi v súvislosti s udalosťami z roku 2011, keď lekári celoslovenskou akciou zabránili privatizácii nemocníc a pomohli zastaviť personálnu devastáciu v nich. "Ak by si pán minister prečítal spis Gorila, určite by sa dozvedel, že to boli politici, kto bol korumpovaný, aby prišlo k privatizácii slovenského zdravotníctva v prospech jednej finančnej skupiny. Iba vďaka lekárom tento plán nevyšiel," reagoval Visolajský a pripomenul, že jedným z lídrov bol práve Kollár.