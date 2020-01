Johnson navrhuje verejnú zbierku na rozozvučanie Big Benu k brexitu

Londýn 14. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil, že vláda zvažuje verejnú zbierku, ktorá by mala financovať rozozvučanie zvonu Big Ben v momente, keď Británia opustí Európsku úniu. Uviedla to agentúra AFP.



Zvon s hmotnosťou 13,7 tony počuť od roku 2017, keď sa začala renovácia Alžbetinej veže, kde je umiestnený, len počas významných udalostí, akou je napríklad príchod Nového roka.



Boris Johnson za najväčší problém označil sumu 500.000 libier (okolo 584.000 eur), ktorú by si rozozvučanie Big Benu vyžiadalo 31. januára o 23.00 h miestneho času, na kedy je naplánovaný brexit. Vláda podľa neho v súčasnosti skúma, či je možné, aby občania mohli na rozozvučanie prispieť.



"Ako všetci vieme, Big Ben je v súčasnosti v renovácii a zvonu tak chýba srdce. Aby mohol Big Ben počas brexitovej noci zvoniť, potrebujeme funkčný zvon, čo je drahé," povedal Johnson v rozhovore pre britskú stanicu BBC.



Kampaň za "vyzvonenie Británie" vedie skupina probrexitových poslancov. Líder Strany brexitu Nigel Farage plánuje 31. januára oslavu na Parlamentnom námestí.



Rekonštrukcia veže, v ktorej je Big Ben umiestnený, by mala byť hotová v roku 2021.