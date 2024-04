Jourová: Ani EK, ani vláda si neprajú, aby SR prišla o eurofondy

Bratislava 25. apríla (TASR) - Ani Európska komisia, ani slovenská vláda si neprajú, aby Slovensko prišlo o európske financie. Uviedla to podpredsedníčka Európskej komisie (EK) a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová na štvrtkovej tlačovej besede v Bratislave. Zdôraznila, že komisia nemá záujem tieto peniaze zastavovať, zmrazovať alebo suspendovať. Musí mať však právne garancie, že nebudú zneužívané.



Jourová ozrejmila, že so slovenskou vládou intenzívne o eurofondoch rokujú. Premiér Robert Fico (Smer-SD) a vicepremiér pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec (Hlas-SD) podľa jej slov zaručili, že existujú dostatočné mechanizmy proti zneužívaniu týchto peňazí.



V súvislosti s návrhom zákona o STVR, ktorý v stredu (24. 4.) schválila vláda, vyjadrila spokojnosť s tým, že zákon prejde riadnym legislatívnym procesom. "Som rada, že zákon o STVR nebol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, že otvára proces širokých legislatívnych debát a že prešiel konzultáciami pred schválením vládou," uviedla. Avizovala, že po jeho schválení bude Európska komisia posudzovať jeho súlad s nariadením o mediálnej slobode.



Nedávne zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ako takej nepovažuje za negatívne. "Ide o to, aby spisy prevzali vysoko odborné pracoviská so špecializáciou na finančnú kriminalitu. Aby prípady vyšetrovali profesionálni prokurátori, ktorí ich budú vyšetrovať s úplnou znalosťou veci," dodala.



V súvislosti s navrhovaným zákonom o neziskových organizáciách upozornila, že je v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.