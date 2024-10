Jourová: Pred voľbami do EP sa objavili dezinformácie

Brusel 15. októbra (TASR) - Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) zachytilo mnohé dezinformácie spojené s júnovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP), nedošlo však k veľkým zásahom "zvonku", ktoré by mohli ohroziť ich priebeh. Uviedla to v utorok podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu, informuje spravodajca TASR.



Jourová pred eurovoľbami navštívila 12 členských štátov EÚ (ďalšie dve misie boli online) a USA. Zdôraznila, že jej cieľom bolo podporiť snahy o ochranu volieb pred manipuláciami, zasahovaním zo zahraničia a dezinformáciami, vrátane tých šírených za pomoci umelej inteligencie. Čo sa týka zahraničného zasahovania, jej správa hovorí iba o šírení dezinformácií a kyberútokoch, nepokrýva špionáž či skryté financovanie politických aktérov, médií a influencerov.



Rozsiahla analýza, vypracovaná na základe údajov EDMO, Spoločného výskumného centra a overovateľov faktov, uvádza, že dezinformačné aktivity súvisiace s EÚ boli najintenzívnejšie v máji. Podľa Jourovej sa v jednotlivých krajinách líšili, ale nespôsobili žiaden veľký incident schopný narušiť voľby.



"Toto riziko však nezmizlo, aj preto úsilie v boji proti dezinformáciám musí narastať a štáty musia byť dobre pripravené na všetky volebné procesy," povedala Jourová novinárom.



Od členských krajín žiada "celospoločenský prístup", ktorý má zahŕňať odhaľovanie falošných naratívov, účinné presadzovanie práva v digitálnom priestore a podporu silných nezávislých médií.



Podľa predloženej analýzy digitálne platformy nereagovali na 45 percent z 1321 online príspevkov, ktoré sieť Elections24Check označila za dezinformácie - Meta/Facebook reagovala na 80 percent nahlásených príspevkov, TikTok na 40 percent, sieť X na 30 percent a YouTube na 25 percent.



V súlade s požiadavkami Kódexu správania pre digitálne platformy na Slovensku od 7. mája do 23. júna Facebook zrušil vyše 9430 príspevkov (200.000 overovaných) a Instagram vyše 7600 (9000). V prvej polovici roku 2024 spoločnosť Google zrušila 148 kanálov na Slovensku a TikTok stiahol 979 videí.



Komisárka upozornila na nárast vplyvu digitálnych platforiem počas kampane. Najviac dezinformácií bolo na TikToku a YouTube, ktoré podľa nej mohli ovplyvniť najmä prvovoličov a mladých voličov, a to aj prostredníctvom influencerov.



Systém rýchleho varovania zriadený medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi na sledovanie dezinformácií pred eurovoľbami zasahoval 12 ráz - šesťkrát pri platforme Meta, trikrát na YouTube a trikrát na TikToku.



Jourová pripomenula, že integritu eurovolieb a iných volebných procesov v členských krajinách ohrozovali podvodné informácie, spochybňovanie pravosti a výsledkov volieb, vyrábanie umelých naratívov o skorumpovanosti politikov a falošné naratívy o vojne na Ukrajine a na Blízkom východe. Na Slovensku to podľa nej boli napríklad falošné správy šírené pred prezidentskými voľbami o podpore kandidátov pre vojnu a mier.



Pôvodné obavy eurokomisie, že technológie umelej inteligencie "vo veľkej miere" ovplyvnia voličov, sa podľa Jourovej nenaplnili. Najviac prípadov tohto typu ovplyvňovania bolo podľa nej zistených u francúzskej strany Národné zhromaždenie a v talianskej Lige.