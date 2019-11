Jourová: Som nepríjemne prekvapená z možného korumpovania sudcov v SR

Brusel/Bratislava 6. novembra (TASR) – Česká eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová je veľmi nepríjemné prekvapená zo správ o možnom korumpovaní slovenských sudcov na Slovensku. Vrhá to podľa nej zlé svetlo aj na jej sektor, ktorému sa profesionálne venuje. Doplnila, že na Slovensku sa v tomto roku zvýšila miera dôvery v justíciu. Myslí si, že zvýšiť očakávania Slovákov od justície mohol prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jourová tiež uviedla, že na októbrovom stretnutí premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) opakovala, že netrpezlivo očakáva potrestanie vrahov tejto vraždy.



„Som veľmi nepríjemne prekvapená,“ reagovala Jourová na to, že sudcovia na Slovensku mohli byť korumpovaní. „Vždy, keď sa objavia prípady, možno jednotlivcov, ktoré vrhajú zlé svetlo na celý sektor, je pre mňa ťažké ten sektor chrániť. Aj moju prácu to sťažuje, keď mám chrániť sektor ako taký. Mnoho ľudí mi potom aj píše s tým, že vy chránite sudcov, ktorí sa na mne osobne podpísali. Dostávam mnoho emailov od ľudí, ktorí sa cítia byť poškodení justíciou,“ skonštatovala Jourová pred slovenskými novinármi v Bruseli.



So slovenským premiérom sa podľa svojich slov na stretnutí v októbri rozprávala aj o prestíži justície a prokuratúry. „Budem bojovať za nezávislosť justície a prokuratúry, pokiaľ je profesionálna a má presvedčivé a dôveryhodné výkony. V momente, keď sú problémy typu, že v justícii sú preukázateľne ľudia, ktorí neprispievajú k dobrej reputácii, je na mieste hovoriť, aké sú možné nápravné opatrenia,“ pripomenula eurokomisárka s tým, že Pellegrinimu sľúbila neformálne konzultácie pri úprave legislatívy v oblasti justície.



Jourová podľa svojich slov veľmi pozorne sleduje, čo sa deje v oblasti činnosti Súdnej rady SR a disciplinárnych konaní. „Je na Súdnej rade, aby sa na tie veci pozrela prísnejšie, ak má také pravidlá. A pokiaľ to dobre chápem, tak Súdna rada na Slovensku má možnosť disciplinárneho konania, ktorá zareaguje dočasným opatrením postavením mimo službu,“ skonštatovala.



Slovensko sa podľa Jourovej pomerne prekvapivo dostalo vyššie v dôveryhodnosti justície. Za rok 2018 to bolo 25 percent, v roku 2019 je to 33 percent obyvateľov, ktorí dôverujú v justíciu. Ako možný dôvod eurokomisárka uviedla fakt, že vražda novinára mohla zvýšiť očakávania voči justícii. „Myslím si, že je to trend, ktorý by malo Slovensko zachovať a pracovať na ňom a slovenská reprezentácia si je toho plne vedomá."



Pellegrinimu Jourová opätovne zopakovala, že očakáva potrestanie vrahov Kuciaka a Kušnírovej. „Bez toho, že sa toto vyšetrovanie dotiahne do úspešného konca, si myslím nebude na Slovensku pokoj. Pretože tá hrozná krivda nebude napravená,“ uviedla Jourová s tým, že premiér podľa nej súhlasil a prisľúbil, že vyšetrovanie sa zavŕši úspešným koncom.