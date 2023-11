Jozef Mihál nahradil v Európskom parlamente Šimečku

Brusel 10. novembra (TASR) - Jozef Mihál sa tento týždeň zúčastnil na svojom prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli a stal sa členom Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). V europarlamente nahradil Michala Šimečku, ktorý sa vrátil do slovenskej politiky, informuje bruselský spravodajca TASR.



Mihál vstúpil do politickej frakcie európskych liberálov a centristov Obnovme Európu (RE). V roku 2019 kandidoval za poslanca europarlamente za zoskupenie Progresívne Slovensko - SPOLU. V septembri 2023 kandidoval v slovenských parlamentných voľbách za stranu Jablko (založenú europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou), ktorá sa pred voľbami pridala k strane Demokrati.



Nicholsonová pre TASR spresnila, že slovenská delegácia vo frakcii RE zostáva aj po príchode Mihála štvorčlenná, avšak zostavená z dvoch "krídel" - jedno tvoria dvaja poslanci za Progresívne Slovensko (Martin Hojsík a Michal Wiezik) - druhé dvaja členovia strany Jablko.



Mihál je oficiálne europoslancom od 26. októbra, ale do činnosti EP sa zapojil až tento týždeň (v stredu 8. októbra). Svoju prvú plenárku využil na oboznámenie sa s fungovaním europarlamentu a jeho jednotlivých výborov.



Proces jeho zaraďovania do výborov, podvýborov či delegácií EP ešte nie je ukončený, Nicholsonová však potvrdila, že plné členstvo už Mihál získal vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorému ona svojho času šéfovala. O post šéfky výboru EMPL prišla po internej dohode v skupine liberálov, aby sa Šimečka mohol stať podpredsedom europarlamentu. Túto funkciu po Šimečkovi prevzal Hojsík.



"Ako koordinátorka vo výbore pre pre zamestnanosť mu pridelím revíziu mandátu Európskej agentúry práce so sídlom v Bratislave," uviedla Nicholsonová pre TASR.



Európska agentúra práce (ELA), ktorá bola založená v roku 2019, pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ.







