Jozef Viskupič sa o uplatnení poslaneckého mandátu vyjadrí neskôr

Trnava 3. októbra (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič sa o tom, či si bude uplatňovať mandát poslanca Národnej rady (NR) SR súbežne s výkonom funkcie v krajskej samospráve, vyjadrí až po prevzatí osvedčenia o zvolení. Uviedol to v utorok pre TASR.



Na kandidátke OĽANO a priatelia kandidoval na piatom mieste, v hlasovaní získal 15.905 prednostných hlasov a dostal sa do NR SR na pozícii 11. zvoleného poslanca z celkových 16 poslaneckých postov pre túto koalíciu.



V súčasnosti zastáva funkciu predsedu TTSK v druhom volebnom období. Po prvom zvolení do čela krajskej samosprávy sa vzdal poslaneckého mandátu v parlamente.