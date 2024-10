Jožo Ráž, líder skupiny Elán, oslavuje 70. narodeniny

Na snímke uprostred spevák Jožo Ráž, vľavo gitarista Jano Baláž a vpravo gitarista Peter Farnbauer počas koncertu Elán 70 Rock Symphony v Tipos aréne v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Jožo Ráž Foto: TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Nazvať Joža Ráža žijúcou legendou slovenskej hudobnej scény nie je žiadny frazeologický risk. Je to "tutovka", charizmatický vokalista Elánu, kapely podobných charakteristík, presahuje rámce slávy vo svojej sfére. Ako výrazný spevák a často i autor, či spoluautor má na konte desiatky hitov, po ktorých neustále siahajú rozhlasoví dramaturgovia. Jozef Ráž oslávi vo štvrtok 24. októbra 70. narodeniny.Je presne o dva týždne mladší ako bol spoluhráč Vašo Patejdl, s ktorým je spojená jeho dlhoročná úspešná muzikantská dráha. Aj hlavný spevák a basgitarista chodil na klavír do Ľudovej školy umenia. Neboli v rovnakej triede, ale mali spoločné hodiny teórie. Keď sa Patejdlovi rozpadla prvá kapela na základnej škole, oslovil Ráža, ktorý zlanáril Juraja Farkaša a ten zase Zdena Baláža. Základ kapely bol hotový. Poctivo skúšali viac ako rok v železničiarskom Závodnom klube Valčík, prvé vystúpenie odohrali 22. apríla 1970.Túžbou bol dobrý zvukový aparát, tak išli zarábať. Brigádovali na rekonštrukcii električkovej trate a na stavbách. Kúpili si prvý aparát, ktorý im však ukradli. V apríli a máji 1971 dostali prvý angažmán na vystúpenie vo vinárni v Rači. V zime 1973 si zahrali v Tunise, kde si skúsili tvrdý barový chlebíček. V roku 1977 vystúpili vo Švédsku, tam stretli aj svoj idol, americkú skupinu Chicago. Potrebovali dobré texty, tak oslovili Borisa Filana, v tom čase dramaturga Československej televízie.V júni 1979 na 14. ročníku Bratislavskej lýry získal Elán cenu za aranžmán piesne Bláznivé hry, rok nato striebornú lýru za pesničku Kaskadér. V roku 1986 získali striebornú lýru za pieseň Detektívka (hudbu zložil Ráž) a v roku 1989 na 24. ročníku opäť striebornú lýru za skladbu Van Goghovo ucho.Slávnu éru odštartovali v októbri 1981 albumom Ôsmy svetadiel a Ráž zložil hudbu k rovnomennému hitu. Prvá platňa bola úspešná, druhá Nie sme zlí zapísala nový rekord v Opuse. Predaj platní prevýšil sumu 300 tisíc nosičov. Na tomto albume sa prvýkrát objavilo aj logo Elánu – povestný Bubák.Ďalšie albumy Elán 3 a Hodina slovenčiny boli ešte úspešnejšie, ich predaj prekročil pol milióna výliskov. Piaty album bol Detektívka (1986), ďalšie potom Nebezpečný náklad (1988), Rabaka (1989), Netvor z čiernej hviezdy Q7A (1991), Hodina angličtiny (1994), Hodina pravdy (1997), Elán 3000 (2002), Tretie oko (2003).Jožo Ráž odspieval veľkú väčšinu produkcie a autorsky sa vyznamenal napríklad v hitoch Aj keď bez peňazí, Nie sme zlí, Človečina, Tanečnice z Lúčnice, či Čaba neblázni. Na ôsmom radovom albume spolu s Jánom Balážom napísali známe "rádiovky" Sestrička z Kramárov a Bosorka.V októbri 2010 vydal Elán trinásty štúdiový album s názvom Anjelská daň, v novembri 2014 Živých nás nedostanú a 18. októbra 2019 pätnástu radovú kolekciu s názvom Najvyšší čas. Všetkých pätnásť albumov vyšlo v aj reedícii na CD a vinylovej platni. K diskografii patrí aj päť anglických a skoro dve desiatky kompilačných albumov. Reprezentačnú kroniku skupiny pod názvom Elán vydal Ikar v roku 2023. Jožo v nej hovorí: "Jediné, čo k životu potrebujeme, je láska. A tú vďaka Bohu máme."Jožo Ráž bol 20. júna 1999 nezavinene účastníkom dopravnej nehody. Utrpel vážny úraz hlavy a viacero ďalších poranení. Z kómy sa prebral po dvoch mesiacoch a po dlhodobom liečení sa vrátil do štúdia i na koncertné pódium. Má dve ocenenia Zlatý slávik ako spevák za roky 2000 a 2001. Na koncert Elánu v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo takmer 100 tisíc divákov a v newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007. V januári 2016 si Ráž prevzal ocenenie Krištáľové krídlo.Sedemdesiatiny dvoch pilierov kapely Elán sa oslavujú už bez Vaša Patejdla, ktorý zomrel v auguste 2023. Kapela však usporiadala ďalších päť veľkých koncertov, 20. a 21. septembra 2024 v pražskej O2 aréne, v bratislavskej Tipos aréne odohrali 27. až 29. septembra tri koncerty Elán 70, Elán 70 pre Vaša... a Elán 70 Rock Symphony a trikrát bratislavký 'zimák' Jožo Ráž a spol. vypredali.