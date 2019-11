J. Rezník: Actly je seriózna agentúra

Bratislava 11. novembra (TASR) – Agentúra Actly je štandardná seriózna agentúra s ktorou RTVS začala spolupracovať už pred letom na prierezovom celospoločenskom prieskume. Doterajšie výstupy a dáta potvrdzujú jej objektívnosť a korektnosť. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník to uviedol v diskusii na pondelkovom rokovaní Rady RTVS, ktorá sa týkala spolupráce verejnoprávneho médiá s menovanou agentúrou a realizovaného prieskumu predvolebných preferencií politických strán.



Rezník vysvetlil, že spolupráca vychádzala so zámeru osloviť inú agentúru ako najčastejšie citované a zároveň takú, ktorá neprijíma objednávky od politických strán. "Toto Actly spĺňa, sú za ňou renomovaní sociológovia Tatiana Rosová a Martin Mravec,“ uviedol Rezník, pričom zdôraznil, že podmienkou spolupráce zo strany RTVS bolo to, aby bola agentúra schopná realizovať prieskum na veľkej skupine respondentov metódou osobných rozhovorov. "Teda žiadny bleskový telefonický prieskum,“ upozornil Rezník. Poukázal i na to, že prieskum preferencií politických strán bol súčasťou balíka výstupov komplexného prieskumu, ktorý bude RTVS postupne zverejňovať počas novembra. "Tieto výstupy budú mapovať postoje občanov k aktuálnym spoločenským témam a poslúžia aj pri tvorbe programu,“ dodal.



Rezník zároveň uistil, že agentúra Actly nie je jedinou agentúrou zaoberajúcou sa prieskumami, s ktorou bude RTVS v nasledujúcom období spolupracovať.