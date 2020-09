Pracovná skupina rezortu kultúry chce zvýšiť koncesionársky poplatok

Bratislava 23. septembra (TASR) – Dočasná pracovná skupina zriadená Ministerstvom kultúry SR, ktorá sa zaoberá riešením financovania RTVS, sa zhodla na odporúčanom zvýšení úhrady za služby verejnosti. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník o tom informoval členov Rady RTVS na stredajšom rokovaní orgánu dohľadu verejnoprávneho média.



„Odporúčaná výška tzv. koncesionárskeho poplatku pre fyzické osoby podľa záverov komisie je 8,50 eura,“ spresnil Rezník. Návrh má k dispozícii podľa jeho slov ministerstvo kultúry ako podklad pre ďalší legislatívny proces.



RTVS dlhodobo poukazuje na to, že výška úhrady je jedna z najnižších v rámci EÚ a 17 rokov sa nemenila. Predstavitelia RTVS upozorňujú, že pri zachovaní koncesionárskych poplatkov ako základného zdroja príjmu nemožno so súčasnou výškou úhrady – 4,64 eura za jednu domácnosť odoberajúcu elektrinu, garantovať do budúcnosti nielen rozvoj a modernizáciu, ale ani základné zákonné úlohy verejnoprávneho média.



Dočasnú pracovnú skupinu pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa zriadila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Experti majú za sebou už viacero rokovaní, na ostatnom mali už formulovať konkrétne návrhy legislatívnych riešení. Ministerstvo kultúry SR cez leto avizovalo prípravu novely týkajúcu sa úpravy modelu finacovania RTVS, na portáli právnych predpisov vydalo predbežné oznámenie. Cieľom zákonnej úpravy je podľa rezortu vytvoriť optimálne podmienky na naplnenie zákonných úloh, modernizáciu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pri zachovaní verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.