J.Šeliga: Nové tresty pre sudcov nepotrebujeme

Bratislava 15. mája (TASR) - Nové tresty pre sudcov nie sú potrebné. Súčasná legislatíva je dostatočná. V reakcii na iniciatívu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na diskusiu o trestoch pre sudcov porušujúcich ľudské práva to na sociálnej sieti uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga.



"Sudcovia sú v prípade pochybenia za svoju rozhodovaciu činnosť zodpovední, disciplinárne a dokonca i trestnoprávne. Zodpovednosť je koncipovaná veľmi široko a prísne," skonštatoval s tým, že na akékoľvek zmeny nevidí dôvod. Preradenie sudcov na nižší stupeň súdu, ktoré by chcel Kollár zaviesť v prípade, že sudca trikrát poruší ľudské práva súdených, je podľa neho možné aj dnes.



Šeliga zdôraznil, že sudcu nemožno trestať za legitímny a obhájiteľný právny názor. "Iná je, samozrejme, situácia, ak by sudca úmyselne urobil chybu, krivil spravodlivosť alebo iné nezákonné konanie, v takom prípade máme oprávnené subjekty, ktoré majú právo iniciovať disciplinárne konanie voči sudcovi, kde najvyšší trest je vyzlečenie z talára," skonštatoval.



Kollár v nedeľňajšej diskusii Na telo avizoval, že chce na koaličnej rade otvoriť tému porušovania ľudských práv zo strany sudcov pri ich rozhodovaní. Takéto prípady by sa podľa neho mohli riešiť v súlade s princípom trikrát a dosť, sankciou pre sudcu by mohlo byť preradenie na nižší stupeň súdu.