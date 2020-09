J.Šeliga vyzval inštitúcie, aby nominovali kandidátov na šéfa GP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga apeluje na oprávnené inštitúcie, aby nominovali kandidátov na post šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR do výberového procesu. Tvrdí, že len férová súťaž tých najlepších kandidátov vyprodukuje najlepšieho z nich na funkciu generálneho prokurátora.



„Chceme vyzvať všetkých odborne a morálne zdatných kandidátov, a hlavne subjekty, ktoré majú právo navrhovať týchto kandidátov, aby ich nominovali do výberového procesu. Čím viac kvalitných kandidátov a kandidátok bude, tým je to lepšie pre celý výber,“ skonštatoval Šeliga. Deklaroval, že nič nie je dopredu dohodnuté a že kľúčovými prvkami budú verejné vypočutie, morálne kvality, odbornosť a plán na rozvoj generálnej prokuratúry.



Právnické fakulty i Rada prokurátorov SR už avizovali, že plánujú na post generálneho prokurátora navrhnúť osobu z radov prokurátorov. Rada informovala, že zo štyroch uchádzačov, Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Rastislava Remetu a Jána Šantu, vyberie jedného kandidáta. Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave Eduard Burda pravdepodobne navrhne Čentéša. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) navrhne kandidáta len v prípade, ak bude existovať reálna šanca, že kandidát získa potrebnú väčšinu v parlamente.



Vládna koalícia v nedávno schválenej novele zákona o prokuratúre presadila návrh, aby sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR mohla uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom. Zároveň sa rozšíril aj okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať. Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Šéfa GP má následne vymenovať do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová.