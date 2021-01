Šikuta víta stretnutie Kolíkovej a sudcov pre Najvyšší správny súd

Bratislava 28. januára (TASR) – Na vytvorenie odborne aj personálne stabilného Najvyššieho správneho súdu je žiaduce, aby staval na inštitucionálnej pamäti a vysokošpecializovanej odbornosti v správnom súdnictve. Vyhlásil to predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta s tým, že to môžu systému poskytnúť jedine sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu.



Šikuta preto oceňuje snahu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá sa vo štvrtok stretla so sudcami, ako aj odborným personálom správneho kolégia. Tým sa podľa predsedu vytvorila platforma na vydiskutovanie si nejasností súvisiacich so vznikom novej súdnej inštancie.



„Práve fakt, že v celom procese absentovala otvorená diskusia medzi ministerstvom a tými, ktorých sa téma správneho súdnictva bytostne týka, teda sudcami, považoval predseda Šikuta od začiatku za problém, ktorého dôsledkom sú sudcami viackrát verejne avizované obavy," uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.



Vznik Najvyššieho správneho súdu SR priniesla minuloročná reforma justície. Najvyššieho správneho súdu SR má mať postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Prejdú naň kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Sídliť má v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021.