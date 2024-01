J. Spišiak vyčíta ministrovi vnútra agresívny spôsob zmien v polícii

Bratislava 2. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (Progresívne Slovensko) vyčíta ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) agresívny spôsob, akým zasiahol do personálneho obsadenia polície. V rámci plánovaných zmien sa obáva výstavby únikovej cesty pre kategóriu "našich ľudí". Pozitívne vníma plánovanú modernizáciu v oblasti dopravy a bezpečnosti chodcov. Uviedol to v koncoročnom hodnotení pre TASR.



"Bezpečnostnými témami nielen v najbližšom roku bude narastajúci počet prípadov extrémizmu a terorizmu. Iste netreba opomenúť tému migrácie, ktorá bude obľúbenou dymovou clonou pred domácimi problémami. Hybridné hrozby budú pre vnútornú bezpečnosť samostatnou kapitolou, s ktorou si táto vláda nebude dať vedieť rady," očakáva Spišiak, ktorý bol v minulosti policajným prezidentom.



V polícii podľa poslanca nastal rozvrat, priamy zásah do funkčnosti priebehu vyšetrovaní a nárast neistoty. "V prípade siedmich odvolaných policajtov vydali súdy štyri rozhodnutia, ktoré konštatovali nezákonné počínanie nového ministra, čo je podľa mňa slovenský rekord. Týmto krokom došlo k výraznému narušeniu živých i budúcich prípadov v oblasti korupcie na najvyšších miestach," myslí si.



Tvrdenie z vládneho materiálu o tom, že Národná kriminálna agentúra bude nasadzovaná "na komplikované prípady, ktoré budú mimo okruhu najzávažnejšej kriminality", podľa Spišiaka len napovedá, kam sa budúcnosť tohto elitného útvaru bude uberať.



Bezprecedentné zrušenie funkcií viceprezidentov a ignorovanie platnej legislatívy v rámci pôsobnosti Úradu na ochranu oznamovateľov považuje za kroky k deštrukcii právneho štátu. "Minister vysiela jasný signál - ak si policajt či policajtka všimne podozrivé konanie svojich nadriadených, bude musieť mlčať," komentoval.



Niektoré plánované zmeny pôsobia podľa poslanca na prvý pohľad odborne, vidí však za nimi výstavbu únikovej cesty pre "našich ľudí". Poukázal, že trend nízkej kriminality konštatovaný aj v programovom vyhlásení vlády bol dosiahnutý aj vďaka činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a odvážnych policajtov. "A práve oni sú nielenže ignorovaní, ale dehonestovaní a vyhadzovaní zo svojich pozícií," poznamenal.



Tému nelegálnej migrácie podľa poslanca vládna garnitúra zneužíva, pôsobí na zakrývanie reálnych problémov vnútornej bezpečnosti. Za najväčšie potenciálne ohrozenie považuje činnosť extrémistických skupín a jednotlivcov, ktorá môže mať až prvky terorizmu. Vo vládnom materiáli sa však podľa neho nachádzajú príliš vágne návrhy na riešenia situácií, akými boli na Slovensku napríklad teroristický útok na Zámockej ulici či vyhrážky študentov.



V prípade hybridných hrozieb Spišiak vyčíta ministrovi, že sa po nástupe expresne postaral o likvidáciu medzinárodne uznávaného analytického tímu.