Jubileum slávi Ivan Mládek, oslávencom je aj Miroslav Donutil

Na archívnej snímke z 5. novembra 2000 tapiséria znázorňujúca anglického štátnika a humanistu Thomasa Mora zavesená na balkóne Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Foto: TASR/AP

Na nedatovanej snímke spisovateľ, tvorca anglického kritického realizmu, publicista a novinár Charles Dickens. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 11. mája 2002 slovenskí hokejisti Žiggy Pálffy (vľavo), hráč NHL za Los Angeles Kings, a Peter Bondra, hráč NHL za Washington Capitals, sa s trofejou tešia z víťazstva 4:3 nad Ruskom vo finálovom stretnutí na MS v hokeji vo švédskom Göteborgu. Foto: TASR/AP

Na snímke z 23. apríla 2011 lietadlo typu Antonov An-26 je odparkované na letisku v Uľjanovsku. Foto: TASR/AP

Zabávač, komik, divadelný a filmový herec Miroslav Donutil, foto z archívu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 7. februára (TASR) – Jóžin z bážin je pieseň, ktorá sa stala hitom v Česku aj na Slovensku. Na pražskom vystúpení ju dokonca zahrala aj Metallica. Spevák, hráč na bendžo, humorista a výtvarník Ivan Mládek zložil okolo 600 piesní a mnohé z nich zľudoveli – napríklad Prachovské skály, Linda, Praha-Prčice či Zkratky. V pondelok legenda českej hudby aj humoru Ivan Mládek oslavuje osemdesiatku, takže mu jeho fanúšikovia môžu popriať, nech je ešte dlho OK, vydá veľa CD aj LP a patrí medzi VIP v ČR aj SR.Anglický filozof, utopista a vizionár THOMAS MORE, anglický lord kancelár, vo svojom diele Utopia opisuje fiktívny ideálny štát. Zrealizovať sa ho doteraz nepodarilo. Narodil sa 7. februára 1478. Britský spisovateľ CHARLES DICKENS napísal známe romány Oliver Twist, David Copperfield, či Nádejné vyhliadky. Predstaviteľ realistickej prózy sa narodil pred 210 rokmi.Rakúsky psychiater a psychológ ALFRED ADLER bol spolu so Sigmundom Freudom a Carlom Gustavom Jungom spoluzakladateľom psychoanalýzy. Narodil sa 7. februára 1870.Americký spisovateľ, satirik a reportér HARRY SINCLAIR LEWIS získal v roku 1930 ako prvý americký spisovateľ Nobelovu cenu za literatúru. Narodil sa 7. februára 1885. Pred 30 rokmi štáty Európskeho spoločenstva podpísali Maastrichtskú zmluvu o Európskej únii. Vstúpila do platnosti 1. novembra 1993.Pred ôsmimi rokmi sa začali XXIII. Zimné olympijské hry v ruskom meste Soči. Trvali do 23. februára.Svoje 54. narodeniny dnes oslavuje hokejista, jeden z najúspešnejších slovenských hokejistov v NHL a majster sveta z roku 2002 PETER BONDRA.Dopravné i vojenské lietadlá značky Antonov dodnes brázdia oblohu. Sú medzi nimi zastúpené aj také giganty ako najväčšie vrtuľové lietadlo na svete Antonov 22, či dosiaľ najťažšie lietadlo Antonov 225 Mrija. Ruský konštruktér lietadiel OLEG KONSTANTINOVIČ ANTONOV sa narodil pred 116 rokmi. Pred sto rokmi sa narodil moravský básnik JAN SKÁCEL. Počas 2. svetovej vojny bol totálne nasadený, za totality nesmel publikovať. Autor zbierky Hodina medzi psom a vlkom sa narodil pred 100 rokmi. Zomrel 7. novembra 1989, tesne pred pádom komunistického režimu.Česká herečka JANA PREISSOVÁ nadchla divákov svojím talentom i krásou vo svojom prvom filme ROZMARNÉ LÉTO z roku 1967. Dnes jej fanúšikovia môžu pripiť na 74. narodeniny. Meniny oslavujú Vandy. Sú veľmi inteligentné. Ich pamäti analytického typu nič neujdeOslávencom je aj český filmový, televízny a divadelný herec a skvelý rozprávač MIROSLAV DONUTIL. Dnes sa dožíva 71 rokov. Jeho začiatky sú spojené s Divadlom husa na provázku, dlhé roky bol súčasťou Národného divadla v Prahe. Zažiaril v komédii Pelíšky či v seriáli Doktor Martin.