Juhokórejský premiér zaželal R. Ficovi rýchle uzdravenie

Soul 16. mája (TASR) - Juhokórejský premiér Han Tok-su poslal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi po útoku na jeho osobu odkaz, v ktorom mu želá rýchle uzdravenie. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Soule, píše TASR podľa agentúry Jonhap.Roberta Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Premiér utrpel po niekoľkých strelných poraneniach vážnu polytraumu a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Páchateľom bol 71-ročný muž z Levíc. Hneď po útoku ho zadržali.Vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) vo štvrtok informoval, že stav slovenského premiéra je po operácii stabilizovaný, ale naďalej vážny. Zástupkyňa nemocnice doplnila, že premiéra operovali päť hodín dva operačné tímy. Hospitalizovaný je na oddelení ARO.Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal vo štvrtok v súvislosti s atentátom na premiéra Fica trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom, ex offo. Inšpekcia tiež spustila kontrolu v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.Útok na premiéra odsúdili vrcholní predstavitelia Slovenska, politici naprieč politickým spektrom i mnohí svetoví predstavitelia.