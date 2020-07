Jún bol teplotne nadpriemerný, bohatý na zrážky a chudobný na slnko

Bratislava 2. júla (TASR) – Jún 2020 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, pričom aj zrážok spadlo na mnohých miestach viac ako obvykle. Naopak, na slnečné lúče to bol piaty najchudobnejší jún za posledných 60 rokov. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Dôvodom vyššieho úhrnu zrážok bolo pretrvávanie vlhkého vzduchu i relatívne nižšieho tlaku vzduchu nad územím SR. Vlhkosť vzduchu sa podpísala aj pod celkový teplotný priemer. "Hlavným dôvodom toho, že jún skončil ako celok na väčšine územia teplotne nadnormálny bolo to, že noci boli v dôsledku vysokej vlhkosti po väčšinu mesiaca na daný dátum teplé,“ spresnili meteorológovia. "Priemerná teplota mesiaca pritom v nížinách dosiahla zväčša 19 až 20 stupňov Celzia a v kotlinách a dolinách s nadmorskou výškou 600 až 800 m zväčša okolo 16 stupňov,“ dodali.



Absolútne najvyššiu teplotu namerali v sobotu 13. júna vo Vysokej nad Uhom - 33,5 stupňa Celzia. Naopak, najnižšiu teplotu zaznamenali meteorológovia na stanici Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa, v stredu 3. júna tam klesla teplota na bod mrazu.



V prípade zrážok padali rozhodujúce úhrny pri búrkach. "Preto sú v celkovom úhrne zrážok za mesiac veľké rozdiely aj na malej vzdialenosti,“ vysvetlili meteorológovia. Väčšinou spadlo 80 až 150 mm. Najviac, až 347,6 mm zrážok zaznamenala stanica Muránska Huta - Predná hora, podpísala sa pod to najmä silná prietrž mračien v nedeľu 28. júna,“ objasnil SHMÚ. "Naopak, v Hurbanove spadlo za celý mesiac iba 46 mm a pomerne nízky úhrn mal aj Uhrovec, len 57,4 mm,“ dodali meteorológovia.



Poznamenali zároveň, že i napriek častej búrkovej činnosti sa napríklad v okresoch Trnava či Senec vyskytli lokality bez jedinej búrky, pri ktorej by spadlo aspoň 5 mm. "Rozhodujúce zrážky pre celkový mesačný úhrn v týchto lokalitách tvoril trvalý dážď, čo pre jún nie je bežné,“ upozornili.