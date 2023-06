Júnová schôdza v NRSR pokračuje, poslanci sa vrátia do lavíc v utorok

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať v 94. schôdzi tretím rokovacím týždňom, ktorý odštartujú v utorok (27. 6.) od 9.00 h. Na poslednej riadnej schôdzi tohto volebného obdobia ostáva v programe ešte vyše 100 neprerokovaných bodov. Medzi nimi sú okrem návrhov zákonov aj viaceré výročné správy od inštitúcií či návrhy uznesení od poslancov.



Utorkové rokovanie majú začať bodmi z dielne ministerstva financií, a to štátnym záverečným účtom za rok 2022 a Programom stability na roky 2023 až 2026. Nasledovať majú dva poslanecké návrhy - novela školského zákona Richarda Vašečku (OĽANO), ktorá sa týka vzdelávania v sexuálnej oblasti a novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania Miloša Svrčeka (Sme rodina).



V utorok poslanci podľa predchádzajúcej dohody hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie o dovtedy prerokovaných bodoch je naplánované na stredu (28. 6.) o 11.00 h. Na programe majú na stredu tiež voľbu člena Rady pre mediálne služby aj opakovanú voľbu člena Rady RTVS.



V stredu by malo prísť na rad aj rokovanie o návrhoch, ktoré ešte v úvode schôdze prešli do druhého čítania. Ich zaradenie do programu žiadalo OĽANO spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. Ide o vyše 20 návrhov, tento postup kritizovala najmä SaS.