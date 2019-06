Júnový termín pojednávania s Marianom K. a Pavlom R. je zrušený

Pojednávanie by sa napokon malo začať až 22. júla, keď je proces vytýčený na šesť dní do 31. júla.

Bratislava 4. júna (TASR) – Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) zrušil termín prvého hlavného pojednávania s podnikateľom Marianom K. a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom R. v kauze televíznych zmeniek, ktorý bol pôvodne vytýčený na 20. júna. Pojednávanie by sa napokon malo začať až 22. júla, keď je proces vytýčený na šesť dní do 31. júla. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Dôvodom zrušenia júnového termínu je kolízia pojednávaní zo strany jedného z obhajcov obžalovaných.



"Prokurátor ÚŠP podal na ŠTS v Pezinku obžalobu v trestnej veci Mgr. M. K. a spol. Dve osoby sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti. Obžaloba bola pridelená senátu 1T, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," uviedla v marci pre TASR Kudjáková. Znamená to, že o osude dvojice bude rozhodovať senát v Pezinku a nie pracovisko ŠTS v Banskej Bystrici.



"Po podaní obžaloby príslušný senát 1T ŠTS v Pezinku bude musieť ako prvé posúdiť námietky obhajoby proti podanej obžalobe a námietky pre porušenie práv na obhajobu v prípravnom konaní," zareagoval vtedy pre TASR obhajca Marek Para.



Marian K. je od minulého roka stíhaný v kauze zmeniek väzobne a aktuálne čelí obvineniu v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň čelí obvineniu z nedovoleného ozbrojovania. Pavol R. čelí zase žalobe na Okresnom súde Bratislava II z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvii Volzovej. Prvé pojednávanie v tejto veci, spolu s ďalšími troma obžalovanými - bosmi slovenského podsvetia, sa uskutočnilo 23. a 24. mája. Ďalšie pojednávanie vo veci je naplánované na koniec septembra.



Pavol R. je na rozdiel od Mariana K. stíhaný na slobode. Rozhodol o tom dva razy, naposledy vo februári tohto roka, Okresný súd Bratislava II a následne aj Krajský súd v Bratislave (KS). Súdy zamietli návrh dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) Michala Šúreka. Pavol R. však musí nosiť elektronický náramok a pravidelne sa dostavovať do bratislavského Justičného paláca k probačnému úradníkovi.



Marian K. je zase od konca minulého roka v sprísnenej kolúznej väzbe. Rozhodol o tom senát ŠTS, pracovisko Banská Bystrica a následne to potvrdil aj Najvyšší súd SR (NS SR). Marian K. postupne vystriedal väzby v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove.