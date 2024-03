Juraj Blanár: Vstup do Aliancie bol významný krok

Bratislava 28. marca (TASR) - Vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) predstavoval významný krok, potvrdzujúci svoju váhu aj v súčasnosti popri prebiehajúcich konfliktoch na Ukrajine, v regióne Blízkeho východu či v severnej Afrike. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pri príležitosti piatkového (29. 3.) výročia vstupu Slovenska do Aliancie.



"Slovensko pred dvomi dekádami vstupom do Aliancie zadefinovalo svoj životný priestor a dôležitosť kolektívnej bezpečnosti. Tá predstavuje pre našu vlasť silnú bezpečnostnú záruku a je hlavnou témou aj v dnešných časoch, keď mnohí nepovažujú za dôležité slovo mier. Je potrebné si však pripomenúť, že NATO je predovšetkým obranná a mierová organizácia," zdôraznil Blanár.



Poukázal na potrebu silného partnerstva a dodržiavania záväzkov najmä vzhľadom na zmenu globálnej bezpečnostnej architektúry v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi. Takisto aj v otázkach terorizmu či nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.



SR vstúpila do Severoatlantickej aliancie 29. marca 2004 po boku šiestich ďalších európskych štátov (Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska). Budúci týždeň si členské štáty NATO pripomenú aj 75. výročie založenia Severoatlantickej aliancie.