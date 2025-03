Juraj C., obvinený v prípade atentátu na premiéra, ostáva vo väzbe

Bratislava 24. marca (TASR) - Juraj C., obvinený v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ostáva vo väzbe. Rozhodol o tom senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pondelkovom neverejnom zasadnutí. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Ďalej ozrejmila, že dôvodom ponechania obvineného vo väzbe je obava, že by mohol ujsť, prípadne pokračovať v trestnej činnosti. Ide teda o útekovú a preventívnu väzbu. "Súd väzbu obvineného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil," priblížila hovorkyňa.



Kudjáková zároveň pripomenula, že obžaloba bola na Špecializovaný trestný súd podaná 17. marca. Spis pozostáva z osemnástich zväzkov a má viac ako 6200 strán.



Obvinenému hrozí pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe doživotie.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.