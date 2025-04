Juraj C., obvinený v prípade atentátu na premiéra, ostáva vo väzbe

Bratislava 8. apríla (TASR) - Juraj C., obvinený v prípade minuloročného atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR na utorkovom neverejnom zasadnutí. Obvineného ponechal vo väzbe z preventívnych dôvodov. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.



„Senát dospel k záveru, že v tomto štádiu trestného konania dôvody útekovej väzby pominuli,“ ozrejmila hovorkyňa.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) 24. marca rozhodol o ponechaní Juraja C. vo väzbe z dôvodu obavy, že by mohol ujsť, prípadne pokračovať v trestnej činnosti. Išlo teda o útekovú a preventívnu väzbu. Obvinený však proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť. NS rozhodnutie ŠTS zrušil a ponechal Juraja C. len v preventívnej väzbe.



Obvinenému hrozí pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe doživotie.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.