Juraja C. presunú z nemocnice do ústavu na výkon väzby

Trenčín 21. januára (TASR) - Juraj C., ktorý v máji minulého roka v Handlovej postrelil predsedu vlády Roberta Fica, nebude hospitalizovaný na psychiatrii vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, ale presunú ho do ústavu na výkon väzby. Rozhodol o tom v utorok Okresný súd (OS) Trenčín.



"Na základe znaleckých posudkov je preukázané, že netrpí žiadnou duševnou chorobou a nie je dôvod držať ho v nemocnici. Domáhali sme sa toho preto, aby nebol označovaný za nejakého väzňa číslo jeden na základe toho, že zaútočil na predsedu vlády, ale aby bol presunutý riadne do ústavu na výkon väzby," skonštatoval právny zástupca Juraja C. Namir Alyasry.







Právny zástupca predpokladá, že do zariadenia na výkon väzby presunú Juraja C. okamžite. "Zákon je v tomto jednoznačný, hovorí, že okamžite po rozhodnutí. Bez ohľadu na právoplatnosť. Slovo okamžite znamená okamžite," zdôraznil obhajca.



Ako TASR informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, Okresný súd Trenčín na základe vypracovaného znaleckého posudku rozhodol, že držanie uvedenej osoby v zdravotníckom zariadení je neprípustné.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája. Obvinili ho najskôr z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Na začiatku júla došlo k zmene právnej kvalifikácie, obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Od mája je väzobne stíhaný.