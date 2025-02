Jurík navštívila Kyjev a rokovala aj s prezidentom Zelenským

Kyjev/Bratislava 26. februára (TASR) - Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) so skupinou United for Ukraine navštívila Kyjev. Počas cesty hovorila s viacerými ukrajinskými predstaviteľmi vrátane predsedu parlamentu Ruslana Stefančuka, podpredsedníčky vlády pre európsku integráciu Oľhy Stefanišynovej a prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR o tom v stredu informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.



Poslankyňa Jurík na stretnutí s ukrajinským prezidentom povedala, že ľudia na Slovensku majú jasno v tom, kto je v konflikte medzi Kyjevom a Moskvou agresor a kto obeť. "Slovensko nie je len Robert Fico. Státisíce ľudí na našich námestiach a v uliciach považujú Ukrajinu za nášho suseda a priateľa. Ďakujeme za vaše hrdinstvo a za to, že bojujete aj za našu slobodu a bezpečnosť. Sme s Vami," vyhlásila.



K hlavným témam stretnutia so Zelenským patrili formy pomoci európskych krajín, dohoda s USA, ale aj sankcie voči Rusku, pričom opakovane zaznela potreba jednoty v EÚ.



So Stefanišynovou otvorili otázku prístupových rokovaní do EÚ, ktoré momentálne blokuje Maďarsko. "Ukrajina patrí do EÚ," zdôraznila Jurík. Poslankyňa zároveň ocenila reformy, ktoré už Ukrajina zaviedla v snahe splniť prístupové podmienky. Členstvo v EÚ by Kyjevu podľa nej poskytlo určitú formu ochrany a podpory.



Jurík počas návštevy vystúpila s prejavom aj na Jaltskej európskej konferencii, ktorej hlavná téma bola "Čas zvíťaziť".



Opozičná poslankyňa prijala pozvanie skupiny United for Ukraine a v nedeľu odcestovala do Kyjeva pri príležitosti tretieho výročia začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Cestu označila za symbolickú a za dôkaz, že Európa aj naďalej stojí za Ukrajinou.