Bratislava 24. augusta (TASR) – Disciplinárne senáty sudcov pri Súdnej rade k 1. augustu zanikli a táto agenda kompletne prešla na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady Ján Mazák. Nakoľko ešte nie je účinný disciplinárny poriadok NSS SR, ten v disciplinárnych veciach nemôže ešte konať.



„Súhlasím, máme problém s prejednávaním a rozhodovaním disciplinárnych vecí v súdnictve," podotkol Mazák. Myslí si, že zdržanie spôsobené neprijatím disciplinárneho poriadku nebude dramatické a nespôsobí viac prieťahov, než je to nevyhnutné.



„Disciplinárne senáty, ktoré rozhodovali o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, osobitne odvolacie senáty, už neboli dlhodobo funkčné, ešte pred zriadením Najvyššieho správneho súdu," uviedol pre TASR Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. Tvrdí, že disciplinárny poriadok bude v krátkom čase účinný. Podľa návrhu zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR, ktorý ešte musí odobriť vláda a parlament, by mohol začať NSS SR vykonávať disciplinárnu právomoc od 1. decembra.



„Pasivita disciplinárnych senátov (od júna nepojednávali) vyplynula z toho, že všetci vnímali vznik NSS SR ako disciplinárneho súdu, a preto mu radi prenechali rozhodovanie vo veľmi nepopulárnej agende," podotkol Mazák s tým, že aj toto spôsobilo, že sa posledný rok nepodarilo doplniť disciplinárne senáty, keďže sa sudcovia takých funkcií začali strániť.



NSS SR funguje od 1. augusta, jeho vznik priniesla minuloročná reforma justície. Má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.