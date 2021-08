NSS SR prevzal z NS SR približne 2000 nerozhodnutých spisov

Bratislava 28. augusta (TASR) – Najvyšší správny súd (NSS) SR prevzal z Najvyššieho súdu (NS) SR približne 2000 nerozhodnutých spisov v rámci správneho súdnictva. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď. Nová súdna inštancia funguje od 1. augusta.



„Proces preberania spisov z Najvyššieho súdu SR v kasačnej agende prebehol v poslednom júlovom týždni, protokolárne bol potvrdený a spisy boli starostlivo pripravené na prerozdelenie do príslušných senátov Najvyššieho správneho súdu,“ priblížil Naď. K právnemu a fyzickému prevzatiu spisov senátmi dochádza v týchto dňoch prostredníctvom elektronického rozdeľovania agendy tak, aby bol zabezpečený princíp spravodlivého výberu zákonného sudcu.



„Pokiaľ preto ide o možné personálne spojenie vo vybavovaní veci so sudcom, ktorý vec vybavoval na Najvyššom súde SR, takéto pravidlo nie je zo zákona možné,“ skonštatoval predseda NSS SR. Zdôraznil, že prioritu v rozhodovaní NSS SR budú mať v ďalších týždňoch najmä najstaršie nerozhodnuté veci z kasačnej agendy NS SR z rokov 2018 až 2019.



„Zároveň sa budeme snažiť urýchlene rozhodovať najmä v prevzatej sociálnej agende, aby naši občania dostali kvalifikované súdne rozhodnutia vo veciach, ktoré sa najviac dotýkajú ich sociálneho statusu,“ spresnil s tým, že súd je od počiatku svojho rozhodovania povinný sledovať a dodržiavať zákonné lehoty na rozhodovanie. „Najkratšie procesné lehoty sa vzťahujú na administratívne rozhodnutia policajných orgánov týkajúce sa agendy zaistenia, kde senáty musia konať okamžite po nápade veci,“ uzavrel Naď.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.