Justičná stráž: Počet odsúdených, ošetrených v ambulanciách klesol

Bratislava 6. júla (TASR) - V minulom roku klesol počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených vo všeobecných ambulanciách ústavov z 228.890 na 211.625, čo predstavuje rozdiel 17.265 osôb. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2023. Priemerný počet obvinených a odsúdených v kapitácii všeobecného lekára bol v minulom roku 10.020 osôb.



Z uvedeného tiež vyplýva, že na jednu obvinenú alebo odsúdenú osobu pripadlo približne 21,12 vyšetrení ročne. V stomatologických ambulanciách ošetrili a vyšetrili 19.914 obvinených a odsúdených osôb, u ktorých realizovali 20.414 stomatologických výkonov.



Rozsah poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti bol podľa údajov ZVJS v minulom roku porovnateľný s predchádzajúcim obdobím. "Do nemocnice pre obvinených a odsúdených bolo v roku 2023 prijatých na nemocničné oddelenia 1900 pacientov a na väzenskú chirurgiu bolo prijatých 259 pacientov, čo spolu predstavuje 2159 prijatých pacientov, priemernú ošetrovaciu dobu 18,16 dní a obložnosť 55,83 percenta," uvádza ZVJS.



Na psychiatrických oddeleniach ukončilo v minulom roku súdom nariadenú ochrannú liečbu 402 odsúdených. Oproti roku 2022 to predstavuje nárast o 85 odsúdených.