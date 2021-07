J.Viskupič: SK8 vyzýva na zvolanie komisií pre reformy verejnej správy

Bratislava 20. júla (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 vyzýva na zvolanie komisií na tému reformy verejnej správy. Považuje ju za podmienku modernizácie, ako aj obnovy Slovenska po pandémii ochorenia COVID-19. Informoval o tom predseda SK8 a predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič.



SK8 podľa Viskupiča presadilo zámer na vytvorenie poradného orgánu vlády - komisie na štrukturálnu reformu verejnej správy, ktorá je v gescii podpredsedu pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina). Združenie iniciovalo aj vznik pracovnej skupiny vo Výbore Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. "Po viac ako roku však ešte ani jeden z týchto orgánov nie je založený. Preto by sme uvítali, keby začali fungovať čo najskôr aj za aktívnej účasti SK8," poznamenal Viskupič.



Pandémia ukázala množstvo kompetencií, ktorými disponuje štátna správa, i to, že mnohé z nich dokážu robiť samosprávy rýchlejšie a efektívnejšie, skonštatoval Viskupič. Dodal, že adekvátnou úpravou financovania samospráv sa dosiahne výsledok verejnej správy, a to skutočná decentralizácia štátnej správy.



SK8 vo svojom návrhu verejnej správy čerpá zo skúseností krajín podobných, ako je SR, napríklad z Česka. Združenie navrhuje presun kompetencií okresných úradov na samosprávy. "Priamo volení starostovia, primátori a župani totiž majú najvyššiu demokratickú legitimitu na realizáciu všestranného rozvoja spravovaného územia," podotkol Viskupič.