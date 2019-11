K Charte diverzity sa pridali kancelária prezidenta i mesto Bratislava

Bratislava 29. novembra (TASR) - Charta diverzity Slovensko má po dvoch rokoch od svojho vzniku 76 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania. Pridali sa k nej vo štvrtok (28. 11.) aj Kancelária prezidenta SR, mesto Bratislava i ôsmi ďalší zamestnávatelia z firemného sektora. Zaviazali sa tak búrať stereotypy a poskytovať príležitosť na prácu všetkým bez rozdielu.



"Medzi signatármi nájdeme štátne inštitúcie i občianske organizácie. Je to pozitívny signál, ktorý napovedá, že téme rôznorodosti, či už vekovej, kultúrnej, rodovej, sa začína venovať pozornosť naprieč celou spoločnosťou," povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá Chartu diverzity administruje.



Vzorom v oblasti diverzity a inklúzie môže byť podľa nadácie Kancelária prezidenta SR. Má takmer vyrovnaný podiel zamestnancov podľa pohlavia, vekové zastúpenie od 24 do 71 rokov a pracovníkmi kancelárie sú aj ľudia so zníženou zdravotnou schopnosťou. "Neuplatňujeme ani pozitívnu, ani negatívnu diskrimináciu. Pracovné prostredie budujeme na otvorenosti a tolerancii. Aj vďaka tomu máme v úrade viac ako 50 percent zastúpenia žien vrátane kľúčových pozícií vedúcich pracovníkov,“ povedal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.



Výskumný projekt KapaCity Centra pre výskum etnicity a kultúry uvádza, že cudzinci tvoria osem percent populácie hlavného mesta. Bratislava je tak najmultikultúrnejším mestom Slovenska. K podpore rôznorodosti sa aj preto pridal bratislavský magistrát. "Diverzita je tým najväčším bohatstvom, ktoré toto mesto má, pretože je základným predpokladom pre inovácie. Sme presvedčení o tom, že Bratislava má byť mestom kultúr," povedala poradkyňa bratislavského primátora pre kultúru Zora Jaurová.



Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity. V štátoch Európskej únie podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity. Iniciatíva vznikla v rámci neformálneho združenia Business Leaders Forum - platformy firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu.