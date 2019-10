K. Cséfalvayová: Prezidentka by nemala podpísať predĺženie moratória

Na snímke zľava podpredsedovia strany Michal Luciak, Vladimír Ledecký a Veronika Remišová, predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, podpredsedovia Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 28. októbra (TASR) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová verí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpíše schválené predĺženie moratória na 50 dní pred voľbami. O vrátenie zákona požiada prezidentku aj mimoparlamentná strana Za ľudí.Podľa poslankyne by Čaputová vrátením zákona do parlamentu zabránila nedemokratickému meneniu sa pravidiel tesne pred voľbami a "uviedol podpredseda strany Za ľudí Michal Luciak v stanovisku, ktoré TASR poslala strana.Cséfalvayová sa obáva, že takýto neprimerane dlhý čas na moratórium je v rozpore s Ústavou SR.dodala.Schválenou zmenou sa podľa poslankyne slovenská verejnosť ponorí do informačnej tmydodala.vyhlásila tiež Cséfalvayová.vyhlásila mimoparlamentná koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu.Zákaz zverejňovať výsledky prieskumov sa predĺži zo 14 dní na 50 dní pred voľbami. Poslanci v pondelok odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.