K. Duchoň zomrel pred 40 rokmi, spevákova dcéra píše o otcovi knihu
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni sa v stredu stretnú fanúšikovia a priaznivci Karola Duchoňa, aby si pripomenuli 40. výročie úmrtia legendárneho slovenského speváka.
„Takto pred 40 rokmi som sedela v nemocnici a čakala, aby som ti mohla popriať k meninám. No už ma k tebe nepustili a na ďalší deň si tu už nebol,“ napísala na facebookovej stránke, ktorú vedie otcovi, Dana Duchoňová pri oznámení spomienkového stretnutia.
Na podujatí so začiatkom o 16.00 h si jeho účastníci pripomenú aj 75. narodeniny, ktoré by Karol Duchoň oslávil v apríli tohto roka. Jedného z najväčších hudobných talentov pripomenú piesne, ktoré zaspieva Duchoňov veľký obdivovateľ a spevák Ludo Kuruc. „Vzniklo to spontánne, od úmrtia otca uplynulo 40 rokov, patrilo sa to pripomenúť. Ludo vyše 20 rokov spieva otcove piesne, ako prvý mi napadol, že ho oslovím,“ povedala pre TASR Duchoňová. Potvrdila, že na spomienkové stretnutie prídu aj iní interpreti otcových piesní. Účasť prisľúbil Vladislav Plevčík, ktorý si zahral Duchoňa v rovnomennom filme režiséra Petra Bebjaka, operný spevák Martin Gyimesi, ústredná postava muzikálu Na srdci mi hraj! venovaného životu Karola Duchoňa.
„Pozvala som aj krstného syna môjho otca, Adriana Fahna, dlhé roky žil v Nemecku, teraz sa vrátil na Slovensko a tiež spieva otcove piesne,“ poznamenala spevákova dcéra. „Karol Duchoň miloval ľudí, chcem, aby si ho tak pamätali. Som vďačná, že aj po 40 rokoch jeho piesne žijú ďalej,“ dodala Duchoňová.
Prezradila, že o otcovi chystá knihu. „Budú to spomienky na otca, nepôjde o knihu o jeho profesii, aj keď využijem jeho názory z dobových rozhovorov. Pri písaní použijem listy, ktoré písal za mlada rodičom, keď odišiel na plavby,“ uzavrela.
