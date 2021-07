Križanová: Paliatívna starostlivosť sa za 25 rokov významne posunula

Bratislava 1. júla (TASR) - Paliatívna starostlivosť na Slovensku sa za 25 rokov, odkedy sa tejto oblasti venuje Kristína Križanová, významne posunula. Uviedla to priekopníčka paliatívnej starostlivosti, ktorej prezidentka v nedeľu udelila štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy.



Vývoj paliatívnej medicíny sa za roky podľa Križanovej posunul, pretože na Slovensku pôsobia lekári, ktorí sa tejto oblasti venujú. „Ja osobne už mám nasledovníčky, čiže nádej je obrovská," poznamenala Križanová.



Ako uviedla, v oblasti paliatívnej starostlivosti je potrebná nielen podpora štátu, ale aj podpora zdravotníctva. „Pretože súťažíme o tie isté zdroje. Nie je to priorita pre poisťovne, ani pre nikoho, pretože víťazná medicína má väčšiu prioritu v rámci zdravotníctva," dodala.



V súvislosti s ocenením uviedla, že to bola veľmi silná udalosť. Tvrdí, že je veľmi rada, pretože toto štátne vyznamenanie je za všetkých ľudí, ktorých sprevádzali.



Križanová je nestorka a priekopníčka paliatívnej starostlivosti na Slovensku, zakladateľka a prvá primárka oddelenia paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave. Je hlavnou odborníčkou pre paliatívnu medicínu na ministerstve zdravotníctva. Doktorka Križanová svoj etický kódex postavila na zásade „pomáhať, neškodiť, neopustiť a neklamať“. Tvrdí, že neoddeliteľnou súčasťou dobrej medicínskej praxe je aj dobrá paliatívna starostlivosť. Je aktívna v slovenských aj medzinárodných organizáciách v oblasti paliatívnej medicíny, prednáša študentom aj laickej verejnosti, spolupracuje s dobrovoľníkmi a podieľa sa na množstve osvetových aktivít.



Prezidentka ocenila 24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila ôsmim ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.