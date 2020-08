K. Maťašová: Dojčenie je pre dieťa nenahraditeľné

Martin 4. augusta (TASR) – Dojčenie je pre dieťa nenahraditeľné, poskytuje mu všetky potrebné látky pre optimálny rast, vývoj a ovplyvňuje jeho zdravie nielen v detstve, ale po celý život. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia o tom informovala zástupkyňa prednostu Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) a predsedníčka výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Katarína Maťašová.



Dojčenie je podľa nej veľmi prospešné aj pre zdravie matky. "U žien, ktoré dojčili, sa znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka a vaječníkov. Dojčenie tiež pozitívne ovplyvňuje metabolizmus cukrov a tukov a znižuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení u matky v budúcnosti," vysvetlila zástupkyňa prednostu Neonatologickej kliniky UNM.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj odborné pediatrické spoločnosti odporúčajú výlučné dojčenie do šiestich mesiacov veku dieťatka. "Dojčenie má pokračovať aj naďalej ako doplnok inej stravy, minimálne počas prvého roka. Horná veková hranica nie je stanovená, dojčenie môže pokračovať dovtedy, kým to vyhovuje matke i dieťaťu. Podľa môjho názoru sa mamička nemá riadiť reakciami okolia, dieťa sa rozhodla dojčiť s najlepším úmyslom. Dojčenie jej zároveň vytvára ideálny priestor na blízkosť s dieťaťom a upevňovanie vzájomnej citovej väzby," uviedla Maťašová.



Podotkla, že Neonatologická klinika UNM kladie na podporu dojčenia veľký dôraz. "Prvý predpoklad je včasný kontakt novorodenca s mamičkou 'koža na kožu' hneď po pôrode, pokiaľ to zdravotný stav oboch dovolí. Dieťa potom zostáva nepretržite s matkou, pretože starostlivosť zdravým novorodencom poskytujeme systémom rooming-in. Matky dostávajú všetky potrebné informácie od ošetrujúceho personálu – sestier i lekárov. Majú k dispozícii aj alternatívne spôsoby kŕmenia podporujúce rozvoj laktácie," dodala.



Pacientkam martinskej nemocnice pomáha s dojčením aj profesionálna laktačná poradkyňa, takzvaná laktačná sestra, ktorej úlohou je naučiť mamičky správne dojčiť. "Pomáha dieťatku správne sa prisať na prsník, naučí mamičku využívať rôzne polohy dieťaťa pri dojčení, pomáha pri odsávaní mlieka a rieši problémy, s ktorými sa matky na ňu obrátia. Okrem toho sa venuje aj mamičkám, ktoré porodili predčasne. Vysvetľuje im napríklad, ako si majú mlieko odsávať a udržiavať laktáciu aj vtedy, keď je ich dieťatko ešte príliš malé, vyžaduje intenzívnu starostlivosť a ešte nedokáže piť z prsníka," priblížila prácu laktačnej sestry Maťašová.



"Podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr začali s dojčením a aby sa správnu techniku dojčenia naučili už počas pobytu v nemocnici, je zahrnutá aj v Štandardnom diagnostickom a terapeutickom postupe. Na Slovensku je v platnosti od 1. januára 2019 a je povinnosťou zdravotníckych zariadení podľa neho postupovať," upozornila Zuzana Marčeková z Oddelenia marketingovej komunikácie UNM.