Rezort diplomacie: Mathernová ide na jednu z najdôležitejších ambasád

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenka Katarína Mathernová mieri na jednu z najdôležitejších ambasád Európskej únie. Skonštatovalo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s tým, že ju šéf európskej diplomacie Josep Borrell vymenoval do funkcie vedúcej delegácie EÚ na Ukrajine.



"Katarína Mathernová sa ujme funkcie vedúcej delegácie EÚ na Ukrajine v historicky významnom, no v mimoriadne náročnom období," uviedol dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Pripomenul, že Ukrajina čelí ruskej vojenskej agresii a zároveň sa usiluje o integráciu do EÚ. Mathernová má podľa neho vďaka bohatým odborným a pracovným skúsenostiam aj osobnostným kvalitám najlepšie predpoklady na úspešné zvládnutie tejto misie.



Mathernová doteraz pôsobila vo funkcii zástupkyne generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení. Od marca 2020 je v rámci Európskej komisie (EK) aj výkonnou riaditeľkou Podpornej skupiny pre Ukrajinu. V rokoch 2005 – 2010 a tiež v roku 2015 pôsobila na Generálnom riaditeľstve EK pre regionálnu a mestskú politiku a v rokoch 2010 – 2014 bola hlavnou poradkyňou vo Svetovej banke vo Washingtone, kde zabezpečovala kontakty na vysokej úrovni medzi Svetovou bankou a Európskou komisiou.