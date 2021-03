K. Mitrík: Situácia v SIS je nepriaznivá

Bratislava 16. marca (TASR) - Situácia v Slovenskej informačnej službe (SIS) v súvislosti so stíhaním jej riaditeľa Vladimíra Pčolinského je nepriaznivá, myslí si bývalý riaditeľ SIS a súčasný riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Na čele informačnej služby by mal byť podľa neho profesionál.



"Z medzinárodného hľadiska je to zlé, ide o dôveryhodnosť informačnej služby, ktorá sa veľmi ťažko budovala po obdobiach pána Lexu," komentoval Mitrík. "Dôveryhodnosť sa takýmto spôsobom určite nezískava, ale stráca," poznamenal.



Pčolinského zadržali príslušníci NAKA minulý týždeň. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Skutok sa mal stať v auguste minulého roka.



V nedeľu (14. 3.) Špecializovaný trestný súd rozhodol, že z korupcie obvinený riaditeľ SIS bude stíhaný väzobne. Rozhodnutie nie je právoplatné. Jeho advokátka Eva Mišíková informovala, že Pčolinský sa v nedeľu vzdal funkcie riaditeľa SIS.