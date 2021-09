K možnému zriadeniu vojenskej autoškoly prebiehajú ďalšie rokovania

Bratislava 1. septembra (TASR) – K možnému zriadeniu vojenskej autoškoly prebiehajú aktuálne v rámci jednotlivých zložiek rezortu obrany ďalšie rokovania. O možnom modeli fungovania či termíne vzniku je podľa Ministerstva obrany (MO) SR predčasné hovoriť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Medzi výhody zriadenia autoškoly v pôsobnosti rezortu obrany možno zaradiť obnovenie spôsobilosti, ktorú Ozbrojené sily SR stratili v roku 2003, či získanie lepších zručností pri vedení vojenských motorových vozidiel a rovnako aj možnosť operatívne reagovať na potreby rezortu obrany," uviedla hovorkyňa. Možnosť získania vodičského oprávnenia by podľa ministerstva mohla tiež slúžiť ako jeden z motivačných bonusov na vstup občanov do Ozbrojených síl SR.



Konkrétny termín zriadenia autoškoly a model fungovania sa bude podľa Kovaľ Kakaščíkovej odvíjať "od spôsobu nastavenia jednotlivých vecných, organizačno-technických a procesných záležitostí v súvislosti s fungovaním takejto inštitúcie".



V súčasnosti sú vojaci prijímaní na pozície vodičov vyberaní tak, aby mali vodičské oprávnenie príslušnej kategórie. "V prípade potreby rozšírenia vodičských oprávnení sú obstarávané kurzy v civilných autoškolách," priblížila hovorkyňa.



Zriadiť vojenskú autoškolu umožnila novela zákona o autoškolách z roku 2019, ktorá reagovala na požiadavky rezortov obrany a vnútra. Autoškoly prevádzkované ministerstvami obrany a vnútra boli napríklad vyňaté z jednotného informačného systému cestnej dopravy a z povinnosti používať pri vykonávaní vodičských kurzov identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel.



Bývalé vedenie MO SR po schválení novely potvrdilo, že možné zriadenie autoškoly je v štádiu analýz a rokovaní expertných skupín v rámci jednotlivých zložiek rezortu.