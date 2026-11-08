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K. Peteraj: Cesta s Marikou Gombitovou bola krásna a priniesla ovocie
Nik nemá taký prehľad celej speváckej dráhy Gombitovej ako textár Kamil Peteraj, ktorý nemohol na koncerte chýbať.
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavským koncertom v sobotu (7. 11.) večer zakončila najpopulárnejšia slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová turné k 70. narodeninám, ktoré oslávila 12. septembra. Trojicu koncertov uviedla 26. septembra v Prešove, pokračovala 10. októbra koncertom v pražskej O2 aréne a turné ukončila koncertom v bratislavskej Tipos aréne. Dlhotrvajúce standing ovation bolo odmenou zaplnenej arény pre speváčku za jej spevácky výkon.
Nik nemá taký prehľad celej speváckej dráhy Gombitovej ako textár Kamil Peteraj, ktorý nemohol na koncerte chýbať. Po jeho skončení zhodnotil pre TASR jej 50-ročnú spevácku dráhu.
„Je to pre mňa jedno veľké zadosťučinenie, že to, čo sme robili od jej počiatkov až doteraz, malo nejaký význam. Malo to nejaký rast, snažili sme sa vložiť to najlepšie, aj to, čo mala ona, aj to, čo je vo mne, prípadne od autorov hudby, že to tak krásne dozrelo. Lebo naozaj to dozrelo, tie jej pesničky, ona by mohla urobiť aj šesť koncertov s inými pesničkami, samozrejme, vždy s Vyznaním na konci. Ja mám naozaj pocit takej životnej tvorivej satisfakcie, že cesta s Marikou Gombitovou bola krásna a priniesla ovocie, ktoré dnes vidíme. A plná hala, k tomu treba povedať, že to si málokto môže len tak dovoliť vypredať takú halu, aj v Prahe či v Prešove, málokto si môže dovoliť spraviť takýto koncert, naviac, že to má takýto ohlas.“
Peteraj sedel v prvom rade a dve hodiny počúval piesne, ku ktorým napísal texty. K výkonu speváčky dodal: „Jedna z najväčších Marikiných predností je, že jej každé jedno slovo rozumieť. To bola jedna z prvých vecí, čo som objavil pri Marike, keď sme začínali. Povedal som, že toto bude jedna veľká speváčka, lebo všetko jej rozumieť. Ja ako dramaturg a hudobný dramaturg si na toto veľmi potrpím. Toto môže robiť textárovi len radosť. Ona mňa vždy prekvapovala jednou vecou, že vždy išla o viac percent naviac, ako som očakával. A to, v akej je ona forme, to je neuveriteľné. Platí to, čo som o nej raz povedal, že ona je železobetónová. Keď príde na pódium, tak nezlyhá a to je úžasné.“
V deň koncertu vydal Opus LP Box Gombitová Marika 50 rokov na scéne (1976 - 2026). Vinylový komplet obsahuje 11 LP platní, desať jej sólových albumov a jedenástu LP s raritnými nahrávkami z celej Marikinej kariéry. Komplet je zabalený v kazetovom boxe a obsahuje aj 16-stranový brožúrový booklet.
Nik nemá taký prehľad celej speváckej dráhy Gombitovej ako textár Kamil Peteraj, ktorý nemohol na koncerte chýbať. Po jeho skončení zhodnotil pre TASR jej 50-ročnú spevácku dráhu.
„Je to pre mňa jedno veľké zadosťučinenie, že to, čo sme robili od jej počiatkov až doteraz, malo nejaký význam. Malo to nejaký rast, snažili sme sa vložiť to najlepšie, aj to, čo mala ona, aj to, čo je vo mne, prípadne od autorov hudby, že to tak krásne dozrelo. Lebo naozaj to dozrelo, tie jej pesničky, ona by mohla urobiť aj šesť koncertov s inými pesničkami, samozrejme, vždy s Vyznaním na konci. Ja mám naozaj pocit takej životnej tvorivej satisfakcie, že cesta s Marikou Gombitovou bola krásna a priniesla ovocie, ktoré dnes vidíme. A plná hala, k tomu treba povedať, že to si málokto môže len tak dovoliť vypredať takú halu, aj v Prahe či v Prešove, málokto si môže dovoliť spraviť takýto koncert, naviac, že to má takýto ohlas.“
Peteraj sedel v prvom rade a dve hodiny počúval piesne, ku ktorým napísal texty. K výkonu speváčky dodal: „Jedna z najväčších Marikiných predností je, že jej každé jedno slovo rozumieť. To bola jedna z prvých vecí, čo som objavil pri Marike, keď sme začínali. Povedal som, že toto bude jedna veľká speváčka, lebo všetko jej rozumieť. Ja ako dramaturg a hudobný dramaturg si na toto veľmi potrpím. Toto môže robiť textárovi len radosť. Ona mňa vždy prekvapovala jednou vecou, že vždy išla o viac percent naviac, ako som očakával. A to, v akej je ona forme, to je neuveriteľné. Platí to, čo som o nej raz povedal, že ona je železobetónová. Keď príde na pódium, tak nezlyhá a to je úžasné.“
V deň koncertu vydal Opus LP Box Gombitová Marika 50 rokov na scéne (1976 - 2026). Vinylový komplet obsahuje 11 LP platní, desať jej sólových albumov a jedenástu LP s raritnými nahrávkami z celej Marikinej kariéry. Komplet je zabalený v kazetovom boxe a obsahuje aj 16-stranový brožúrový booklet.