K policajnému zásahu v Košiciach má vo štvrtok rokovať výbor

Bratislava 12. novembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť by mal vo štvrtok (14. 11.) rokovať o incidente spojenom s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal na zasadnutí podať informácie o "policajnom zásahu so smrteľným následkom v Košiciach". Návrh na prerokovanie bodu podal šéf brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD).



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.



Šéf rezortu vnútra incident odsúdil. V tejto súvislosti avizoval zvýšenie intenzity preventívnych školení policajtov aj prípravu projektu telových kamier pri zásahoch. Policajného prezidenta Ľubomíra Soláka sa chce pýtať aj na ďalšie kroky, ktoré plánuje prijať, aby sa podobným situáciám predchádzalo. Na riešenie problému násilia v polícii v tejto súvislosti apelovala aj opozícia.