K pomoci na hraniciach Jakuba inšpiroval humanitárny hub v Amazone

Sereď 19. mája (OTS) - Najprv sa snažil pomôcť finančne, až nakoniec naštartoval auto a s priateľkou zamierili na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Aké to bolo a čo by poradil tým, ktorí nad podobnou formou pomoci tiež uvažujú?Jakub konflikt sledoval od jeho začiatku a sprvoti sa snažil pomôcť finančne cez rôzne zbierky. Následne pomáhal s rozbiehaním humanitárneho hubu v Amazone a aj to ho inšpirovalo k tomu pomôcť adresnejšie a vycestovať na hranice.vysvetľuje situáciu pred prvou cestou do Vyšného Nemeckého Jakub.Humanitarny hub Amazon v SerediFoto: AmazonJakub mal voľno v práci, s priateľkou boli dohodnutí, že za ňou vycestuje a spontánne ich napadlo ísť sa pozrieť sa na hranice a osobne preskúmať s čím by bolo najlepšie pomôcť. Prekvapilo ho, najmä koľko ľudí tam bolo, hlavne teda tých utekajúcich z Ukrajiny.opisuje Jakub. Plánovali priniesť hmotnú pomoc, známi im však poradili, že žiadané sú asi viac transfery pre jednotlivcov.opisuje svoje zážitky z pomáhania. Milo ho prekvapilo aj to, aká tam vládla organizácia.dodáva.Humanitarny hub Amazon v SerediFoto: AmazonPrekvapivé pre Jakuba bolo, že zatiaľ všetci tí, ktorých prevážali vedeli po slovensky a každý bol samozrejme, úprimne vďačný.upozorňuje. A aká je jeho rada pre ostatných, ktorí by tiež chceli pomôcť?znejú rady mladého zamestnanca seredského Amazonu.Amazon tímom z celého sveta sa podarilo spojiť a vybudovať vo východnej Európe centrum humanitárnej pomoci. Na Slovensku premenili 5 000 m2 skladových priestorov, ktoré pôvodne slúžili na plnenie objednávok od zákazníkov, na zariadenie pre zber a distribúciu potrebných zásob ukrajinským utečencom. Aktuálne sa jedná o najväčšie centrum tohto typu, ktoré kedy Amazon vybudoval a funguje so širšou infraštruktúrou spoločnosti, inovatívnymi technológiami a globálnou logistickou sieťou. Jeho cieľom je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zaistiť kriticky dôležité dodávky pre humanitárne organizácie v konfliktom zasiahnutom regióne.Humanitarny hub Amazon v SerediFoto: Amazon