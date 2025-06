K zákonu o lobingu zverejnia web, s námetmi môže prísť aj verejnosť

Bratislava 26. júna (TASR) - V rámci prípravy zákona k úprave lobingu bude zverejnená webstránka, na ktorej nájde verejnosť rámec legislatívy, analýzu, a bude môcť prispieť svojimi námetmi. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) Michal Kaliňák. Vo štvrtok o príprave zákona diskutovali na pôde parlamentu zástupcovia MV spolu s ďalšími organizáciami, mimovládkami i zástupcami opozície, samospráv, pacientskych organizácií, ako aj zamestnávateľských zväzov.



„Budúci týždeň vytvoríme špeciálnu webstránku, na ktorej bude k dispozícii strategický rámec celej legislatívy a k dispozícii bude aj analýza parlamentného inštitútu. Do konca leta bude toto všetko k dispozícii. Každý sa s tým môže oboznámiť, ktokoľvek môže napísať návrh, poznámku, pripomienku a sme k dispozícii na stretnutia,“ povedal na tlačovej konferencii Kaliňák. Zákon bude pripravovať rezort vnútra. Deklaruje, že legislatíva pôjde štandardným procesom. Ešte pred spracovaním návrhu do medzirezortného pripomienkovania chce MV využiť leto na stretnutia pri okrúhlych stoloch a zbieranie námetov.







Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) pripomenul, že príprava zákona o lobingu je naším záväzkom voči európskym požiadavkám. Snahou je, aby mal návrh v legislatívnom procese čo najmenej úprav, preto sa diskusie začínajú na širokej platforme. Parlamentný inštitút zároveň pripravil analýzu už existujúcich regulácií o lobingu zo 40 krajín EÚ aj mimo nej. „Hovorí o kľúčových aspektoch, ako je lobing, registre lobistov, orgány dohľadu a aké sú sankcie,“ povedal Raši s tým, že na Slovensku chcú vychádzať z osvedčenej legislatívy zo zahraničia.



Úprava o lobingu nemá byť podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) zameraná len na úzku skupinu subjektov, ale má ísť o štandardný proces príspevku k transparentnosti. Dodal, že zákon by nemal byť stigmatizujúci pre istú skupinu ľudí a nemá ani vytvárať nové administratívne bariéry a neprimeranú byrokraciu.



Kaliňák pripomenul, že zákon má obsahovať definíciu lobingu, verejnej kontroly, občianskej participácie aj toho, čo je spolupodieľanie sa na prijímaní rozhodnutí.



Na chýbajúci zákon o lobingu upozorňujú aj mimovládky. Absencia pravidiel lobingu na Slovensku podľa nich vytvára priestor na netransparentné praktiky a znemožňuje kontrolu. V parlamente bol nedávno zákon z dielne SNS, ktorý mal priniesť aj reguláciu lobingu, táto časť z neho napokon vypadla.