K programu vlády je do rozpravy písomne ešte prihlásených 15 poslancov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Parlament bude vo štvrtok (23. 4.) pokračovať v diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV). V závere druhého rokovacieho dňa 6. schôdze bolo do rozpravy písomne ešte prihlásených 15 poslancov.



V stredu si poslanci koalície vymieňali názory s opozíciou na plány súčasnej vlády. Opoziční poslanci Smeru-SD vyčítajú PVV nekomplexnosť, ako napríklad aj to, že vláda nebude mať dostatok zdrojov na financovanie predstavených opatrení a nerieši vývoj hospodárstva po koronakríze. Naopak, koalícia je presvedčená, že bývalá vláda nechala krajinu rozkradnutú, a preto nemá právo hovoriť o nedostatku zdrojov, tiež je presvedčená, že do PVV sa dostalo veľa dobrých návrhov, pričom sa v ňom objavili priority všetkých štyroch koaličných strán.



"Prvoradý bol pre nás vznik slušnej vlády. Musíme dôveru v štát vybudovať od základov," podotkla poslankyňa SaS Anna Zemanová, ktorá v stredu vystúpila v závere rokovania. Poslanec Smeru-SD Juraj Blanár podotkol, že keď bola SaS v opozícii, bolo zdravotníctvo prioritou, ale v PVV to už tomu tak nie je. "Kde sú tie slová, ktoré ste mali, keď ste boli v opozícii? Prečo ste nedupli, že toto bola prioritná vec? Toto vám zrejme neprešlo," myslí si Blanár. Zemanová mu odpovedala, že ju asi dostatočne nepočúval, lebo tvorba PVV je podľa nej založená na kompromise a vyjednávaní.



Diskusia bude pokračovať opäť vo štvrtok. Ráno od 9. hodiny sa poslanci budú zaoberať najprv návrhom na voľbu členov Súdnej rady SR, návrhom na voľbu predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a návrhom na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Následne sa vrátia k rozprave k PVV, po skončení vystúpení písomne prihlásených poslancov sa budú môcť zákonodarcovia prihlásiť ústne.