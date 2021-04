K. Rigó: Fond pre pamiatky krajina nepotrebuje

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vytvoriť samostatný fond pre dotácie na obnovu pamiatok bez finančného krytia je nezodpovedné a zbytočné. Slovensko v súčasnosti tento fond nepotrebuje. V stanovisku to uviedol bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd).



"Dotačná politika v prípade pamiatok je otázkou dostatočných zdrojov, priorizácie a konzistentnej kontroly projektov. Ministerstvo sa má sústrediť na to. A ak to vedenie ministerstva nezvláda, nemalo by vytvárať ďalší úrad, ale sa sústrediť na vlastný rezort a reálne riešenie problémov," poukázal Rigó. Dodal, že tento fond bez značného zvýšenia prostriedkov Slovensko nepotrebuje.



Do konca roka 2022 by malo Ministerstvo kultúry (MK) SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021-2022. Návrh akčného plánu v stredu schválila vláda.