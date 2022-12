K rozsudku, ktorý zmenil európske trestné právo, prispeli aj Slováci

Bratislava 3. decembra (TASR) - K rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), ktorý posilnil ochranu životného prostredia a boj proti znečisťovaniu morí, prispeli pred 15 rokmi aj Slováci. "Bol to zároveň nový krok v integrácii európskeho trestného práva, ktorý navždy zmenil prístup spoločenstva k ochrane životného prostredia," píše sa v aktuálnom vydaní bulletinu Súdneho dvora.



Vtedajším generálnym advokátom Súdneho dvora bol aj súčasný predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Podľa neho bol najväčší problém "pochopiť zo strany členských štátov to, že zákonodarca Európskej únie môže vždy, keď sú trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie plnej účinnosti úniového práva a majú zásadný význam v boji so závažnou trestnou činnosťou v konkrétnej oblasti, vyžadovať od členských štátov, aby trestali určité správanie a prijali účinné a primerané sankcie, ktoré budú mať odradzujúci účinok. A nielen v oblasti ochrany životného prostredia".



Bulletin Súdneho dvora poukazuje, že po tomto rozsudku už trestné veci v oblasti životného prostredia, ale nielen v nej, nie sú viac "národnou svätyňou". Súdny dvor v roku 2007 zrušil rámcové rozhodnutie o ochrane životného prostredia z rokov 2003 a 2005. Súdny dvor pripomenul, že hoci trestná legislatíva a pravidlá trestného konania v zásade nepatria do kompetencie únie, zákonodarca EÚ môže napriek tomu uložiť členským štátom povinnosť zaviesť trestné sankcie, aby sa zaručila plná účinnosť noriem, ktoré stanovuje v súvislosti s ochranou životného prostredia.