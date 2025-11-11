< sekcia Slovensko
K. Šaško chce vo štvrtok predstaviť návrh novely k liekovej politike
Šéf rezortu v reakcii na kritiku niektorých pacientskych organizácií, že rezort do návrhu novely doteraz nezapracoval ich požiadavky, uviedol, že finálny návrh ešte nebol zverejnený.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce vo štvrtok (13. 11.) predstaviť návrh novely k liekovej politike. Zároveň deklaroval, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu rokovať so všetkými zainteresovanými a zaoberať sa všetkými pripomienkami. Ubezpečil tiež, že finálny návrh legislatívy nepredloží na rokovanie vlády, kým pripomienky nebudú vyjasnené. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov po utorkovom rokovaní k liekovej politike v Prezidentskom paláci.
Šéf rezortu v reakcii na kritiku niektorých pacientskych organizácií, že rezort do návrhu novely doteraz nezapracoval ich požiadavky, uviedol, že finálny návrh ešte nebol zverejnený. „Konsolidované znenie bude verejné, až keď spustíme medzirezortné pripomienkové konanie, je to štandardný legislatívny proces. V žiadnom prípade nedovolíme, aby bol akýmkoľvek spôsobom skrátený, tzn. my tam budeme mať dostatočný časový priestor, aby sme si to pri vyhodnocovaní pred posunutím z mojej úrovne na úroveň vlády mohli všetko vyjasniť,“ povedal.
Zdôraznil, že jeho cieľom je, aby sa situácia s dostupnosťou liekov na Slovensku zlepšila a bude bojovať najmä za pacienta. „Ja vám garantujem, že v žiadnom prípade nedôjde k nejakému zhoršeniu alebo spomaleniu procesov. Práve naopak, tam ten zákon prináša mnoho zlepšení, a to, čo tam možno ešte bude úplne alebo nie úplne dostatočne adresované, o tom bude vyhodnocovanie legislatívneho procesu, kde budú všetci pozvaní a ja garantujem, že ja budem stáť na ich strane,“ deklaroval minister.
Platforma pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí, Asociácia na ochranu práv pacientov SR a Slovenská aliancia zriedkavých chorôb v utorok informovali, že pozastavujú svoju účasť na rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti dostupnosti moderných a inovatívnych liekov. Doterajšie rokovania podľa nich nepriniesli žiadny posun. Rezortu vytkli, že doteraz do legislatívneho návrhu novely zákona o úhrade liekov nezapracoval konkrétne zmeny, ktoré by reflektovali potreby pacientov. Kým ministerstvo prístup nezmení, nemôžu podľa ich slov pokračovať v stretnutiach.
