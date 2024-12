K. Šaško deklaruje, že 16 požiadaviek lekárov je splnených

Bratislava 15. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) trvá na tom, že 16 požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) z 18 je splnených, respektíve existuje jasný plán ich plnenia v najbližšom čase. Ich odpočet adresoval listom nielen odborárom, ale aj riaditeľom zdravotníckych zariadení po celom Slovensku a lekárom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. K dohode s odborármi by mohli podľa Šaška dospieť najneskôr 20. decembra. Do pondelka (16. 12.) od nich žiada vyjadrenie k otázke platov.



Minister predstavil v liste plán splnenia požiadaviek v prvom štvrťroku 2025. "V skutočnosti ide o 18 bodov, keďže 19. bodom je textácia Dohody o plnení memoranda, ktorá závisí od dohody na 18 požiadavkách. V liste ďalej minister žiada, aby LOZ zaujalo jasné stanovisko do pondelka 16. decembra, predovšetkým v otázke platov," uviedli z rezortu zdravotníctva. Minister žiada od LOZ jasné verejné vyhlásenie, či ide o platy alebo nie, a ak áno, v akej forme a čo požadujú.



Odpočet memoranda obsahuje podrobnosti o tom, v akom štádiu je plnenie požiadaviek, ktoré LOZ považuje za splniteľné do konca tohto roka. "V tomto momente je loptička na strane Lekárskeho odborového združenia. Urobili sme skutočne všetko pre to, aby požiadavky LOZ, ktoré boli prednesené pred menej ako týždňom, boli vypočuté a v rekordne krátkom čase sa nám podarilo legislatívne presadiť mnohé zmeny. V tejto chvíli, ak o platy nejde, tak na podanie výpovedí neexistuje žiadny ďalší dôvod," vyhlásil Šaško.



Priestor na oficiálne rokovanie je podľa MZ vyhradený na utorok (17. 12.), pretože je nevyhnutné, aby bola dohoda na stole pred najbližším zasadnutím vlády v stredu (18. 12.).



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.