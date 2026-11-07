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K. Šaško: Ľudský život musí zostať nedotknuteľnou hodnotou
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších 15 sa zranilo.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Nech sú okolnosti a motívy streľby v poľskom Krakove akékoľvek, nedovoľme, aby nás ovládla nenávisť. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Tragédia v Krakove ma úprimne šokovala. Ľudský život musí zostať nedotknuteľnou hodnotou. Úprimnú sústrasť Poľsku a všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla,“ skonštatoval Šaško.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších 15 sa zranilo. Páchateľa policajti postrelili a bude hospitalizovaný. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.
„Tragédia v Krakove ma úprimne šokovala. Ľudský život musí zostať nedotknuteľnou hodnotou. Úprimnú sústrasť Poľsku a všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla,“ skonštatoval Šaško.
Po streľbe na hlavnom námestí v Krakove v sobotu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších 15 sa zranilo. Páchateľa policajti postrelili a bude hospitalizovaný. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska ide o tragickú udalosť a polícia vyšetruje pozadie a všetky okolnosti útoku.