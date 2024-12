K. Šaško nevidí žiadny relevantný dôvod, aby lekári výpovede nestiahli

Bratislava 4. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) aktuálne nevidí žiadny relevantný dôvod, aby lekári svoje výpovede nestiahli. Tvrdí, že rezort zdravotníctva si dôsledne splnil "domácu úlohu" a predstavil konkrétne kroky pri zásadných požiadavkách Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Jedinou nevyriešenou témou podľa jeho slov ostáva otázka platov. "Od začiatku je deklarované, že o platy nejde a ja verím, že to je skutočne tak," dodal na stredajšej tlačovej konferencii.



Šaško na konferencii predstavil odpočet plnenia memoranda medzi vládou a LOZ, ktoré podpísali v roku 2022. Podotkol, že doteraz rokovania s lekárskymi odborármi nekomentoval, pretože nechcel informovať o priebežných výstupoch. "Stojím tu až teraz s konkrétnou ponukou a odkazom, že 90 percent bodov memoranda je buď splnených, alebo s jasným plánom plnenia a aj s jasným mechanizmom spätnej kontroly napĺňania týchto krokov," vyhlásil.



Aktuálne je podľa jeho slov "loptička" na strane LOZ a bude čakať na ich reakciu. Prípadné ďalšie kroky bude zvažovať až potom. "To, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť po novom roku je mojou prioritou, ale dnes som presvedčený a nevidím žiadny dôvod, aby lekári výpovede nestiahli," skonštatoval. Rovnako ako viacerí ministri pred ním potvrdil, že vláda o otázke prípadného vyhlásenia núdzového stavu zatiaľ nehovorila.



Priznal, že prvý bod memoranda, týkajúci sa zmeny systému financovania štátnych nemocníc, je náročným zadaním. Zároveň deklaroval, že aj bez apelu lekárskych odborárov tému považuje za kľúčovú. "Ja deklarujem toto ako moju prioritu, tak aby tieto náklady boli zohľadnené v rozpočte na rok 2026," povedal minister. Pre naplnenie tohto bodu je podľa neho potrebná široká diskusia, ako aj dôsledný produkčný, prevádzkový a personálny audit. K téme podľa jeho slov zriadil pracovnú skupinu zloženú zo všetkých kľúčových zástupcov sektora vrátane predstaviteľov LOZ. "Ruka v ruke musí ísť aj systém centrálneho riadenia, v kontexte ktorého veľmi skoro naštartujeme centralizované verejné obstarávanie rozdelené do piatich fáz," dodal. Prvou fázou má byť podľa jeho slov naštartovať ho v oblasti energií, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov.



Minister avizoval, že okrem už predstavených opatrení má v pláne v zmysle referenda pracovať napríklad na reforme vzdelávania lekárov. Spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) podľa jeho slov plánujú hľadať nové zdroje na odmeňovanie školiteľov špecializačných a certifikačných študijných programov. "Bola zriadená aj pracovná skupina na úrovni štátnych tajomníkov a budeme vyžadovať veľmi konkrétne informácie, ako k tomu ideme pristúpiť," priblížil. Deklaroval tiež, že bude osobne listom oslovovať absolventov lekárskych fakúlt, aby ostali pracovať na Slovensku. Rezort chce tiež na webe zverejňovať zoznam všetkých pracovných ponúk v rámci zdravotníckych zariadení.



Jedinou nevyriešenou požiadavkou LOZ podľa Šaška ostáva zvyšovanie platov lekárov. V rámci odpovede na novinársku otázku pripustil, že sa bude snažiť vyrokovať, aby spomalenie valorizácie miezd lekárov trvalo iba rok, nie dva. "Budem trvať na tom, (...) aby to bol možno iba rok, ale aby prebehol audit, naštartovali sa procesy, naštartovali sa finančné úspory, ktoré určite prinesú určité zdroje, ale na zreteli budem mať vždy, čo bude mať z navýšenia zdrojov pacient," doplnil Šaško.



Vláda v stredu schválila viaceré návrhy, ktoré majú reagovať na požiadavky lekárskych odborárov. Odmietla transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, schválila zriadenie komisie pre dohľad nad plnením memoranda vlády s LOZ a odobrila aj zmeny v špecializačnom štúdiu zdravotníkov. Šaško zároveň avizoval, že do parlamentu ešte tento rok predloží štyri návrhy, ktoré počas rokovaní s LOZ taktiež výrazne rezonovali. LOZ odmietnutie transformácie víta. K predstaveniu riešení ostatných požiadaviek memoranda sa však vyjadrí, až keď si ich naštuduje.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Ich požiadavkou takisto bolo, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.