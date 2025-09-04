< sekcia Slovensko
K. Šaško potvrdil výskyt žltačky v NR SR, prijaté sú opatrenia
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil výskyt žltačky v Národnej rade (NR) SR. Deklaroval, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia. Situácia je podľa jeho informácií pod kontrolou. Vyplýva to z jeho štvrtkovej odpovede na novinársku otázku.
„Okamžite sme komunikovali jednak s kompetentným personálom aj tu v Národnej rade, ale aj s pani hlavnou hygieničkou. Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aj tu na mieste. Aj dnes ráno tu bola kontrola. (...) Situácia v tomto momente, ako ja viem, je pod kontrolou,“ povedal minister. Poslancom odporúča umývať si ruky.
